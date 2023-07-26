Не справляется с лихорадкой: что известно о состоянии звезды "Бриллиантовой руки"

Появились свежие данные

Пару недель назад по СМИ разлетелась информация о том, что звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали. Позже появились о том, что состояние 81-летнего Игоря Ясуловича резко ухудшилось после четырех перенесенных операций.

По данным источников, медики приняли решение подключить актера к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что за его самочувствием ведется круглосуточное наблюдение. К счастью, сегодня об Игоре Ясуловиче поступили позитивные новости. СМИ пишут, что состояние артиста стабилизировалось, и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако, несмотря на положительную динамику, некоторые сложности все же остаются. Пока организм звезды "Бриллиантовой руки" не справляется с лихорадкой, а температура тела остается высокой – более 38 градусов. Тем не менее, по данным источников, актер вспомнил, как оказался в медучреждении, а также начал ориентироваться в пространстве.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о госпитализации Игоря Ясуловича. Медиков домой он вызвал сам из-за плохого самочувствия. В итоге у звезды "Бриллиантовой руки" выявили острое повреждение почек.