Тайно женившийся вдовец Легкоступовой показал фото со свадьбы

Юрий Фирсов рассказал о жизни в новом браке

Эстрадная певица Валентина Легкоступова скончалась почти три года назад. У нее остались дети, а еще возлюбленный, официально замужем за которым она успела побыть меньше года. Юрий Фирсов долго горевал об уходе артистки, но весной поклонники узнали, что его сердце снова занято.

Как оказалось, яхтсмен в тайне от всех женился – на женщине, которую фанаты сочли очень похожей на покойную артистку. Вдовец долго скрывал от публики то, что закрутил роман с ландшафтным дизайнером. И лишь после церемонии бракосочетания опубликовал в своем микроблоге фотографию из ЗАГСа.

Юрий Фирсов вновь вышел на связь с поклонниками, чтобы рассказать, как ему живется в браке. И, судя по всему, после смерти Валентины Легкоступовой яхтсмен счастлив.

"Семь месяцев – полет нормальный", – написал в своих социальных сетях вдовец.

Он также наконец-то обнародовал фотографии со свадьбы. Юрий Фирсов запечатлен в черном пиджаке и рубашке, а его избранница – в белом платье и жемчужном ожерелье. Поклонники в комментариях принялись восхищаться парой и желать ей счастья.

Напомним, что в последние годы имя Юрия Фирсова часто мелькало в СМИ на фоне разбирательств по поводу наследства покойной певицы. Яхтсмен не раз говорил, что откажется от него в пользу детей артистки. Однако ему верили не все. Ранее "Утро.ру" писало, что адвокат Сергей Жорин усомнился в искренности вдовца Валентины Легкоступовой.