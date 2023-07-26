Тайно женившийся вдовец Легкоступовой показал фото со свадьбы

Тайно женившийся вдовец Легкоступовой показал фото со свадьбы
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Фирсов рассказал о жизни в новом браке

Эстрадная певица Валентина Легкоступова скончалась почти три года назад. У нее остались дети, а еще возлюбленный, официально замужем за которым она успела побыть меньше года. Юрий Фирсов долго горевал об уходе артистки, но весной поклонники узнали, что его сердце снова занято. 

Как оказалось, яхтсмен в тайне от всех женился – на женщине, которую фанаты сочли очень похожей на покойную артистку. Вдовец долго скрывал от публики то, что закрутил роман с ландшафтным дизайнером. И лишь после церемонии бракосочетания опубликовал в своем микроблоге фотографию из ЗАГСа. 

Юрий Фирсов вновь вышел на связь с поклонниками, чтобы рассказать, как ему живется в браке. И, судя по всему, после смерти Валентины Легкоступовой яхтсмен счастлив.

"Семь месяцев – полет нормальный", – написал в своих социальных сетях вдовец. 

Юрий Фирсов с женой. Фото: социальные сети

Он также наконец-то обнародовал фотографии со свадьбы. Юрий Фирсов запечатлен в черном пиджаке и рубашке, а его избранница – в белом платье и жемчужном ожерелье. Поклонники в комментариях принялись восхищаться парой и желать ей счастья. 

Напомним, что в последние годы имя Юрия Фирсова часто мелькало в СМИ на фоне разбирательств по поводу наследства покойной певицы. Яхтсмен не раз говорил, что откажется от него в пользу детей артистки. Однако ему верили не все. Ранее "Утро.ру" писало, что адвокат Сергей Жорин усомнился в искренности вдовца Валентины Легкоступовой.

Источник: Утро.ру • Требует проверки
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