"Втайне сменила фамилию": Запашный затаил злобу на жену

"Втайне сменила фамилию": Запашный затаил злобу на жену
Эдгар Запашный и Элен Запашная-Райхлин. Фото:Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Дрессировщик ничего не забыл

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный, оказывается, имеет давние претензии к супруге Элен, которая длится еще с момента их росписи.

Пара решила расписаться втайне, не желая ни слухов, ни внимания со стороны журналистов. Прятали паспорта – ведь в семье выступали против такого брака. А затем Элен решила еще и втайне сменить фамилию. Правда, непонятно, почему не рассказывала Аскольду, за которого и вышла замуж. А узнал он весьма буднично и просто – так, что сама Элен, решившая хранить тайну чуть ли не до самого конца, сама не ожидала.

Женщина позабыла об измененной фамилии. И вот отправилась в магазин приобрести спиртное – пришлось вытащить паспорт. Тут-то супруг узнал все.

"Продавщица оценила, когда муж выдернул из рук паспорт и стал что-то рассматривать. Да, до сих пор злится", – поделилась супруга дрессировщика историей.

Сам Аскольд поясняет, что принципиально настроен против спиртного. Было бы иначе – в тот момент, может быть, он ничего бы и не узнал. А ведь Элен просто взяла себе его фамилию в момент росписи, а затем прибавила к Запашной еще и свою девичью. Зачем – дрессировщик не знает до сих пор.

Ранее мы писали о госпитализации Татьяны Запашной, матери известных дрессировщиков.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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