Мать знаменитых дрессировщиков Запашных попала в больницу

Она находится в состоянии средней степени тяжести

Мать известных братьев-дрессировщиков Запашных, Татьяну Запашную, госпитализировали в Москве. Накануне вечером, 23 февраля, ей резко стало плохо.

66-летняя артистка Татьяна Западная стала жаловаться на головокружения, которые повторялись несколько раз, и на тошноту. Из-за ухудшения состояния ей пришлось вызывать скорую помощь, которая по прибытии решила госпитализировать дрессировщицу. 

Вместе с матерью в больницу отправились ее сыновья, Аскольд и Эдгар Запашные. Состояние артистки оценивается как среднее. О том, что стало причиной ухудшения состояния Татьяны Запашной, пока неизвестно. 

Недавно в больницу попал известный советский артист Иван Краско. Сообщается, что актер находится в тяжелом состоянии, а врачи пытаются сделать все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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