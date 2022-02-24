Она находится в состоянии средней степени тяжести

Мать известных братьев-дрессировщиков Запашных, Татьяну Запашную, госпитализировали в Москве. Накануне вечером, 23 февраля, ей резко стало плохо.

66-летняя артистка Татьяна Западная стала жаловаться на головокружения, которые повторялись несколько раз, и на тошноту. Из-за ухудшения состояния ей пришлось вызывать скорую помощь, которая по прибытии решила госпитализировать дрессировщицу.

Вместе с матерью в больницу отправились ее сыновья, Аскольд и Эдгар Запашные. Состояние артистки оценивается как среднее. О том, что стало причиной ухудшения состояния Татьяны Запашной, пока неизвестно.

Недавно в больницу попал известный советский артист Иван Краско. Сообщается, что актер находится в тяжелом состоянии, а врачи пытаются сделать все возможное, чтобы стабилизировать его состояние.