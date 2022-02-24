Церемония проходит на Троекуровском кладбище

24 февраля в Москве прощаются с актером Борисом Невзоровым, который скончался 18 февраля от коронавирусной инфекции. О его проблемах со здоровьем не было известно до последнего.

Из-за распоряжений Роспотребннадзора поклонники и близкие не смогли проститься с актером в Малом театре, где он на протяжение многих лет исполнял различные роли. Все траурные церемонии проходят на Троекуровском кладбище, там же состоится и захоронение Невзорова.

О проблемах со здоровьем актера стало понятно, когда в Малом театре отменились спектакли с его участием. Чуть позже сообщили о том, что Борис Невзоров скончался. Оказалось, что артист заболел коронавирусом и последние дни провел в одной из московских больниц.

Комментарии о его кончине дали близкие Невзорова. Так, его бывшая жена Анна Панова рассказала, что не знала о болезни экс-супруга. В театре также не располагали никакой информацией о здоровье артиста. Женщина не понимает, когда Невзоров успел заразиться вирусом. Она добавила, что об его уходе из жизни узнала через знакомых, так как она с Борисом Невзоровым не поддерживала контакт.

Известно, что актер с 12 февраля находился в больнице на ИВЛ, после чего скончался. У Невзорова осталась маленькая дочь, которая родилась буквально несколько лет назад от Елены Хрипуновой, гражданской супруги покойного. Помимо нее, у актера есть двое взрослых официальных детей.