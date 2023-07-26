Собчак оправдалась за слухи о бегстве из России

Собчак оправдалась за слухи о бегстве из России
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Встревоженная ведущая вышла на связь с поклонниками

Журналистка Ксения Собчак ответила на слухи о бегстве из России. Телеведущая заявила о своих предсказаниях: СМИ, как она и предполагала, начали распространять сведения о том, что после приобретения виллы на Бали она в родной стране и носа больше не покажет.

Слухи же вовсе не оправдали реалий – ведущая заявила, что в принципе не намерена навсегда уезжать из родной страны. А вот путешествовать будет всегда и с радостью – уже восторгается собственным приобретением на берегу Тихого океана.

А все началось с гордого рассказа Ксении о ее уютном гнездышке на индонезийском острове. Как-то журналистка летала на островок, где делала интервью с бывшей супругой Гуфа Айзой – как раз навела по месту порядок с документами по недвижимости.

Похвастаться Ксении есть чем: объездила весь остров, выбрав самый прекрасный пляж. Отстроила дом с террасой в районе "местного Малибу". За все журналистка выложила 150 тысяч долларов.

А не так давно Ксения Анатольевна выразила восхищение одним из своих коллег в творческой среде, изрядно удивив поклонников: все думали, что та до сих пор без ума от Константина Богомолова.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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