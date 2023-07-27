Cергей Куприк ремонтирует дом после поездки на Донбасс

Артист фундаментально подошел к реставрации крыльца загородного дома и даже освоил новые строительные специальности

Заслуженный отпуск певец Сергей Куприк решил провести не на модном курорте, а в хозяйственных делах. Сделав небольшой летний перерыв в гастролях и гуманитарных поездах на Донбасс, певец погрузился в строительные работы.

В доме, где семья Куприк живет уже семь лет, понадобился ремонт большого крыльца. Сергей признается, что старается в доме все максимально делать своими руками. Однако, ремонт каменного крыльца – дело серьезное и сложное. Лучшего мастера-каменщика родом из Донецка артист ждал почти год.



"Есть фундаментальные вещи в доме, которые нужно доверять исключительно высококлассным специалистам, – говорит он. – У нас уже был опыт, когда строители оказались неквалифицированными и после них пришлось все переделывать. На этот раз я решил не доверяться случайным людям и терпеливо ждал, когда освободится лучший специалист по камню. Разумеется, как хороший хозяин я не остался в стороне от процесса. Над ремонтам крыльца мы работали вместе", – говорит артист.

"Под присмотром профессионала и я немного стал специалистом в работе с камнем, подчеркнул интересные строительные приемы, которые уже самостоятельно буду поменять на более простых объектах в доме. Вот такой рабочий и даже обучающий отпуск получился у меня в этом году", – рассказал Сергей Куприк "Утро.ру".