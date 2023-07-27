Затроллил до смерти: Ягудин поиздевался над возомнившей себя певицей Волочковой

Затроллил до смерти: Ягудин поиздевался над возомнившей себя певицей Волочковой
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Фигурист попытался скопировать корпоративные пируэты балерины

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин не смог пройти мимо танца Анастасии Волочковой. Балерина совершенно неожиданно для публика вдруг открыла в себе вокальный талант, который так и просился наружу – после чего начала петь. На одной из вечеринок блондинка решила станцевать и спеть от души, на что и обратил внимание спортсмен.

Олимпийский чемпион решил повторить образ Насти – примотал ноги скотчем к стульях, встал на них и принялся лихо отплясывать перед камерой. По всей видимости, получилось – фанаты были вне себя от счастья.

Впрочем, пишут медиа, удивляться поступку Алексея не стоит: олимпийский чемпион по фигурному катанию постоянно выкладывает веселые ролики для верных поклонников в соцсетях.

А недавно скандальный психолог Вероника Степанова оценила предполагаемую тягу балерины к горячительным напиткам – сертифицированный специалист, явно не привыкший стесняться в употребляемых выражениях, сообщила, что для Волочковой характерно "бытовое пьянство", которое, кстати говоря, не является для самой героини торжества препятствием в работе и жизни в целом.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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