Затроллил до смерти: Ягудин поиздевался над возомнившей себя певицей Волочковой

Фигурист попытался скопировать корпоративные пируэты балерины

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин не смог пройти мимо танца Анастасии Волочковой. Балерина совершенно неожиданно для публика вдруг открыла в себе вокальный талант, который так и просился наружу – после чего начала петь. На одной из вечеринок блондинка решила станцевать и спеть от души, на что и обратил внимание спортсмен.

Олимпийский чемпион решил повторить образ Насти – примотал ноги скотчем к стульях, встал на них и принялся лихо отплясывать перед камерой. По всей видимости, получилось – фанаты были вне себя от счастья.

Впрочем, пишут медиа, удивляться поступку Алексея не стоит: олимпийский чемпион по фигурному катанию постоянно выкладывает веселые ролики для верных поклонников в соцсетях.

А недавно скандальный психолог Вероника Степанова оценила предполагаемую тягу балерины к горячительным напиткам – сертифицированный специалист, явно не привыкший стесняться в употребляемых выражениях, сообщила, что для Волочковой характерно "бытовое пьянство", которое, кстати говоря, не является для самой героини торжества препятствием в работе и жизни в целом.