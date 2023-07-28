Реальный срок: как накажут хамку-украинку Соколовскую

Журналистка может отправиться за решетку

Россияне не раз высказывали свое недовольство по поводу появления в политических ток-шоу украинской журналистки. Многих зрителей и гостей программ не устраивало ее хамоватое поведение. Янина Соколовская часто, не стесняясь в выражениях, ругалась со своими оппонентами, отстаивая позицию киевского режима.

Кажется, что молитвы людей о наказании журналистки из Незалежной за ее длинный язык наконец-то были услышаны. Недавно в СМИ разлетелась новость о возбуждении в отношении скандалистки уголовного дела из-за распространения фейков о ВС РФ. Поводом для этого стали ее публикации в социальных сетях.

Теперь публику интересует, как накажут Янину Соколовскую. Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с прессой назвал возможный вариант. Он предположил, что журналистке вместо штрафа вполне может светить реальный срок.

"Можно говорить о вилке от шести до девяти лет лишения свободы", – рассуждает адвокат.

Он добавил, что в социальных сетях у журналистки есть своя аудитория. И даже если она небольшая, ее заявления уже приравниваются к публичным. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, за какие именно посты Янину Соколовскую могут привлечь к ответственности.