"Стал заложником": Янковский рассказал о пережитом в Америке ужасе

Этот случай сильно изменил его дальнейшую жизнь

Иван Янковский стал продолжателем актерской династии вслед за своим отцом Филиппом Янковским и дедом – несравненным Олегом Янковским. В честь выхода его новой картины, в которой мужчина получил главную роль, он дал интервью, в котором рассказал обо всем, что связано с его карьерой.

В фильме "Слово пацана" он сыграл жестокого главаря банды. И от этой роли получил, признается, необыкновенное удовольствие: раньше он постоянно играл скромных, застенчивых, много думающих персонажей.

"Я стал заложником своей интеллигентности", – сокрушался в интервью Иван Янковский.

Именно по этой причине он с огромной радостью согласился на роль отрицательного персонажа. Не смутило его даже то, что главарь банды должен был петь и играть на гитаре. Иван Янковский выучился это делать, а в процессе съемок выкладывался по полной. Ведь, как признавался, их отличительной семейной чертой является то, что всем им медведь на ухо наступил.

То ли дело – спорт. Благодаря ему сын Филипа Янковского и роль боксера в "Чемпионе мира" отыграл без проблем, и от скользкой дорожки зависимостей смог спастись. Жаль только, что к физической активности его привел пережитый в Америке ужас.

Еще в студенческую пору Иван, признается, поехал в Америку, где прямо на площадке для игры в мяч к нему прицепился огромный темнокожий качок. Конфликт закончился тем, что Янковский получил сильный удар по лицу. Эта несправедливость так сильно задела юношу, что по возвращении в Москву он тотчас же записался в секцию по боксу.

Слово, о спорте в своем личном блоге заговорила и Виктория Боня. Жаль только, что сразу же за этим стало известно о том, что фигура ее – заслуга пластического хирурга.

