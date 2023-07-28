Вслед за Прилучным: Муцениеце внезапно улетела из России

Актриса не может выбросить бывшего из головы

Павел Прилучный прихватил собственных детей у Агаты Муцениеце, чтобы показать им море, песок и солнце. Вместе с супругой Зепюр Брутян актер отдыхает на Мальдивах всей большой семьей.

Агата медлить не стала: собрала чемодан и поехала в аэропорт. оттуда вылетела из Москвы, чтобы в итоге добраться до Италии.

"Долечу до Италии и все покажу!" – заявила актриса.

Звезда "Закрытой школы" посмеялась над собственной натурой, осознав, как пафосно может выглядеть со стороны. Однако у Агаты теперь время до заветной солнечной страны заняло более чем 12 часов из-за постоянных пересадок.

Ранее на семейство Прилучного накинулась экс-звезда "Дома-2" Алена Водонаева, отреагировав на снимок актера с супругой и детьми в лифте. Скандалистка заявила, что тот привез с собой на Мальдивы весь "цыганский табор" – добавила, что по такой же причине не собирается выбирать мужчину старше своих лет.