Вслед за Прилучным: Муцениеце внезапно улетела из России

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Павел Прилучный прихватил собственных детей у Агаты Муцениеце, чтобы показать им море, песок и солнце. Вместе с супругой Зепюр Брутян актер отдыхает на Мальдивах всей большой семьей.
Агата медлить не стала: собрала чемодан и поехала в аэропорт. оттуда вылетела из Москвы, чтобы в итоге добраться до Италии.
"Долечу до Италии и все покажу!" – заявила актриса.
Звезда "Закрытой школы" посмеялась над собственной натурой, осознав, как пафосно может выглядеть со стороны. Однако у Агаты теперь время до заветной солнечной страны заняло более чем 12 часов из-за постоянных пересадок.
Ранее на семейство Прилучного накинулась экс-звезда "Дома-2" Алена Водонаева, отреагировав на снимок актера с супругой и детьми в лифте. Скандалистка заявила, что тот привез с собой на Мальдивы весь "цыганский табор" – добавила, что по такой же причине не собирается выбирать мужчину старше своих лет.
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