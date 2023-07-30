Фаворитка Батрудинова на телешоу рассказала об их совместном будущем

Юморист положил глаз на девушку с Урала

Формат реалити-шоу, в котором участники борются не только друг с другом, но и со сложными условиями окружающей среды, всегда находил невероятный отклик в душах зрителей. Именно поэтому очередное шоу "Выжить в Дубае", одним из участников которого стал Тимур Батрудинов, бьет телевизионные рейтинги.

При этом, многих оно может заинтересовать еще и и тем, какая любовная история разворачивается между бывшим участником Comedy Club и простой девушкой из уральского села. Завидный холостяк признавался, что все окружающие его люди советовали искать спутницу подальше от столицы, ведь в только в там они оценят душу юмориста, а не состояние его банковских счетов.



Прогулка участников на яхте по Персидскому заливу и стала тем моментом, когда Тимур Батрудинов, вспомнив о наказе близких, сделал первый шаг. Предложил девушке подумать о совместном будущем и добавил, что вполне видит ее в роли матери своих будущих детей.

"Тимур не подвел. Он достойно держался и старался принести победу своей команде", – похвалила Ангелина Татарченкова преданность юмориста делу даже в тот момент, когда она старалась отвлечь его флиртом.

Подметила девушка и то, что при каждом моменте общения чувствовала от Тимура Батрутдинова искренность и интерес. Именно поэтому она, как мужчина и просил, даст ему свой телефон после окончания шоу и будет с нетерпением ждать звонка, который ознаменует собой начало их совместного будущего.

"Он видит, что мне нравится, как реагирую и делает еще больше, чтобы расположить к себе", – подметила Ангелина Татарченкова главное достоинство Тимура Батрудинова.

А вот между Москвой и Стамбулом, как шепчутся, тоже образовалась новая парочка. В столице Турции сейчас, обосновался Роман Абрамович, а в столице России – его новая пассия, о чем уже писали на Утро.ру.

