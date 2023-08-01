Страшное предсказание: Натали накликала смерть мужа в песне

Певица все сказала 29 лет назад

Александр Рудин и певица Натали (Наталья – настоящее имя артистки) познакомились на концерте больше 30 лет назад. Тогда она, еще будучи молоденькой девушкой, сразу покорила его сердце. В 1993-м году пара приехала покорять Москву и с тех пор уже не разлучалась. В браке преданные супруги прожили 32 года, никогда не были замечены в скандалах и грязных разборках. Но как выяснилось, в их жизни все было не так гладко. В один день все их счастье перечеркнула смерть.

53-летнего продюсера Александра Рудина нашли без признаков жизни на козырьке дома, в котором он жил с Натали. Причиной смерти стало падение с высоты. Вскоре выяснилось, что последние годы мужчина страдал от тяжелых депрессий и не раз обращался к врачам. Ситуацию усугубил коронавирус, которым он переболел два года назад. Пара воспитывала трех сыновей.

Теперь же всплывают все новые и новые страшные и мистические факты из жизни Натали, которые словно указывали ей на грядущую трагедию. В архивных записях певицы фанаты разыскали композицию "Погасшая звезда" из альбома "Русалочка", которая теперь зазвучала весьма пророчески. Песню написала сама певица.

Поклонники уверены, что этой песней Наталья Рудина (настоящее имя артистки) предсказала смерть своего мужа.

"Погасла звезда путеводная, видно, Богу ты нужней. В душе лишь печаль безысходная, а любовь – любовь еще сильней", – звучат строки песни.

Композиция повествует о большой утрате любимого человека, с которым справляется Натали. Сегодня эта песня как никогда актуальна в ее жизни.