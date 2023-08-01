"Печати негде ставить": грязные грешки Собчак вылезли наружу

"Печати негде ставить": грязные грешки Собчак вылезли наружу
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У журналистки скверное прошлое

Знаменитая блондинка славится своей любовь к конфликтам с коллегами по шоу-бизнесу. Очень часто журналистка критикует звезд – то из-за одежды, то из-за высказываний, то из-за поведения. Как выяснилось, некоторым желание Ксении Собчак указать на ошибки кажется странным.

Об этом в частности заговорил Руслан Белый. А поводом стало свежее интервью блондинки с Алексеем Паниным. Комик отметил, что во время разговора с оскандалившимся собеседником со стороны ведущей ощущалось презрение: мол, всем своим видом звезда пыталась казаться на фоне актера нравственной. 

Однако, как считает Руслан Белый, Ксения Собчак далеко не пример морали. А чтобы это доказать, привел аргументы, благодаря которым грязные грешки блондинки вылезли наружу. 

"В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить", – сказал комик. 

Он заверил, что у журналистки очень скверное прошлое: якобы с вредными привычками и беспорядочными половыми связями. Звезда пока никак не прокомментировала критику в свой адрес. Однако, зная ее, просто так она это не оставит. Ранее, к примеру, "Утро.ру" писало о том, как Ксения Собчак ответила сплетникам, распускающим слухи о ее бегстве из России. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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