"Печати негде ставить": грязные грешки Собчак вылезли наружу

У журналистки скверное прошлое

Знаменитая блондинка славится своей любовь к конфликтам с коллегами по шоу-бизнесу. Очень часто журналистка критикует звезд – то из-за одежды, то из-за высказываний, то из-за поведения. Как выяснилось, некоторым желание Ксении Собчак указать на ошибки кажется странным.

Об этом в частности заговорил Руслан Белый. А поводом стало свежее интервью блондинки с Алексеем Паниным. Комик отметил, что во время разговора с оскандалившимся собеседником со стороны ведущей ощущалось презрение: мол, всем своим видом звезда пыталась казаться на фоне актера нравственной.

Однако, как считает Руслан Белый, Ксения Собчак далеко не пример морали. А чтобы это доказать, привел аргументы, благодаря которым грязные грешки блондинки вылезли наружу.

"В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить", – сказал комик.

Он заверил, что у журналистки очень скверное прошлое: якобы с вредными привычками и беспорядочными половыми связями. Звезда пока никак не прокомментировала критику в свой адрес. Однако, зная ее, просто так она это не оставит. Ранее, к примеру, "Утро.ру" писало о том, как Ксения Собчак ответила сплетникам, распускающим слухи о ее бегстве из России.