Грудь прикрыта ленточкой: мокрая Михалкова изогнулась на камеру

Формы красотки сразили публику наповал

Артистка Юлия Михалкова обрела большую популярность в нашей стране и завоевала любовь российского зрителя благодаря своему участью в нашумевшем проекте "Уральские пельмени". Девушка давно покинула эту команду и отправилась в свободное плавание. Сейчас чаще всего ее персону обсуждают из-за регулярной публикации провокационных снимков.



Михалкова огромное внимание уделяет своему внешнему виду. Артистка следит за питанием и часто посещает спортивные залы. Такой подход позволяет ей выглядеть привлекательнее многих молодых девушек. К счастью для поклонников звезды, она не стесняется демонстрировать свою красоту на публике.





Настоящий фурор в интернет-пространстве произвели откровенные фотографии Юлии на тропическом курорте. Для новой фотосессии красотка облачилась в соблазнительный купальный наряд, верх которого состоит из тонких ленточек. Такой оригинальный дизайн позволил подчеркнуть аппетитные формы знаменитости.





В комментариях люди отмечают, что внешность Михалковой достойна обложки модных журналов. С каждым годом знаменитость становится все краше.



К слову, ранее в интернет-пространстве обсуждали пышную грудь Михалковой, которая неожиданно выскочила из корсета.

