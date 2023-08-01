Грудь прикрыта ленточкой: мокрая Михалкова изогнулась на камеру

Грудь прикрыта ленточкой: мокрая Михалкова изогнулась на камеру
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки сразили публику наповал

Артистка Юлия Михалкова обрела большую популярность в нашей стране и завоевала любовь российского зрителя благодаря своему участью в нашумевшем проекте "Уральские пельмени". Девушка давно покинула эту команду и отправилась в свободное плавание. Сейчас чаще всего ее персону обсуждают из-за регулярной публикации провокационных снимков.

Михалкова огромное внимание уделяет своему внешнему виду. Артистка следит за питанием и часто посещает спортивные залы. Такой подход позволяет ей выглядеть привлекательнее многих молодых девушек. К счастью для поклонников звезды, она не стесняется демонстрировать свою красоту на публике.

Фото: соцсети

Настоящий фурор в интернет-пространстве произвели откровенные фотографии Юлии на тропическом курорте. Для новой фотосессии красотка облачилась в соблазнительный купальный наряд, верх которого состоит из тонких ленточек. Такой оригинальный дизайн позволил подчеркнуть аппетитные формы знаменитости.

Фото: соцсети

В комментариях люди отмечают, что внешность Михалковой достойна обложки модных журналов. С каждым годом знаменитость становится все краше.

К слову, ранее в интернет-пространстве обсуждали пышную грудь Михалковой, которая неожиданно выскочила из корсета.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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