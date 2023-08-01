"Мы в шоке": Порошина раскрыла рот от выходки дочери

Девочка озадачила звездную маму

Знаменитая актриса преуспела не только в карьере. Несмотря на плотный рабочий график, она умудрилась стать многодетной матерью! Звезда, напомним, воспитывает пятерых детей. Мария Порошина не раз признавалась, что всегда гордится своими наследниками, которые умеют ее удивлять.

Недавно, к примеру, ее обескуражила выходка дочери Серафимы. Девочка в этом году окончила школу, а весной вовсю готовилась к поступлению в вуз. Когда наследница объявила звездной матери, какую профессию выбрала, она буквально раскрыла рот.

Как оказалось, Серафима в последний момент решила стать актрисой. К этому Мария Порошина точно была не готова.

"В апреле Сима объявляет мне и папе, что будет поступать в театральный. Я была в шоке", – поделилась с журналистами звезда.

Конечно, в этом стремлении артистка свою дочь поддержала. Перед вступительными испытаниями она даже попросила подругу Наталью Булыгу помочь в подготовке: послушать, как наследница читает, а если нужно, что-то подсказать. Актриса отметила, что Серафима – очень романтичная натура, которая обо всех делах думает в последний момент. Но, несмотря на это, всегда отлично справляется с задачами.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как внешний вид Марии Порошиной удивил публику. Поклонники заметили, что она сильно постарела.