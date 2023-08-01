"Мы в шоке": Порошина раскрыла рот от выходки дочери

"Мы в шоке": Порошина раскрыла рот от выходки дочери
Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочка озадачила звездную маму

Знаменитая актриса преуспела не только в карьере. Несмотря на плотный рабочий график, она умудрилась стать многодетной матерью! Звезда, напомним, воспитывает пятерых детей. Мария Порошина не раз признавалась, что всегда гордится своими наследниками, которые умеют ее удивлять. 

Недавно, к примеру, ее обескуражила выходка дочери Серафимы. Девочка в этом году окончила школу, а весной вовсю готовилась к поступлению в вуз. Когда наследница объявила звездной матери, какую профессию выбрала, она буквально раскрыла рот. 

Как оказалось, Серафима в последний момент решила стать актрисой. К этому Мария Порошина точно была не готова. 

"В апреле Сима объявляет мне и папе, что будет поступать в театральный. Я была в шоке", – поделилась с журналистами звезда. 

Конечно, в этом стремлении артистка свою дочь поддержала. Перед вступительными испытаниями она даже попросила подругу Наталью Булыгу помочь в подготовке: послушать, как наследница читает, а если нужно, что-то подсказать. Актриса отметила, что Серафима – очень романтичная натура, которая обо всех делах думает в последний момент. Но, несмотря на это, всегда отлично справляется с задачами.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как внешний вид Марии Порошиной удивил публику. Поклонники заметили, что она сильно постарела. 

Источник: Караван историй ✓ Надежный источник
новости партнеров

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Инцидент произошел ночью 1 августа

Экс-солист "На-На" Павел Соколов развлекается сразу с двумя женами

Музыкант смог сохранить отношения после развода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей