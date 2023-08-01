В леопардовых лосинах и шляпе: Аллу Пугачеву засняли в Москве

Ее появление долго держалось в тайне

Примадонна отечественной эстрады еще в прошлом году покинула Россию и обосновалась в Израиле. Поклонники уже потеряли надежду на то, что артистка вернется на родину, ведь она, по некоторым данным, уже получила местной гражданство. Каково же было удивление публики, когда сегодня в СМИ появилась новость о том, что Аллу Пугачеву сняли в Москве.

И это не шутка. Человек с таким именем действительно присутствовал на съемочной площадке клипа на песню "Здравствуй, лето!!!" певца Кости Холодного. Однако главная роль досталась не самой Примадонне, а ее полной тезке. Женщина оказалась близкой подругой звезды "Вороваек" Светланы Ларионовой – артистка и познакомила с ней исполнителя песни и по совместительству своего мужа.

"Алла действительно певица, а также полная тезка Примадонны", – подтвердил Костя Холодный, добавив, что женщина тоже поет.

Музыкант рассказал журналистам, что без шуток про дружбу с Аллой Пугачевой на съемочной площадке не обошлось. Стоит отметить, что тезка выступала не в роли Примадонны, как можно было бы подумать. Она изображала простую туристку Москвы, одетую в леопардовые лосины и шляпу.

Настоящая певица, напомним, сейчас находится в Юрмале, куда отправилась отдыхать с мужем и детьми. Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Алла Пугачева может вернуться в Россию в ближайшее время.