"Тяжелый человек": взбешенный Бурунов довел до слез молодую певицу

Артистку расстроило поведение звезды

У звезды "Полицейского с Рублевки" миллионы поклонников. Во многом благодаря его образу безобидного сотрудника правоохранительных органов. Однако в жизни все иначе, ведь актер может быть далек от своего экранного персонажа. В этом убедилась молодая певица, которую очень расстроила встреча с Сергеем Буруновым.

Аня Покров когда-то была участницей шоу "Музыкалити". На съемки блогерша ехала в хорошем настроении, но все изменилось, когда она увидела знаменитого артиста. По ее словам, взрослый коллега по творческому цеху сразу зашел негативно настроенным на общение с молодой артисткой. А юная звезда чувствовала себя девочкой, которой нужно отчитываться перед "дяденькой".

Во время съемок, говорит Аня Покров, царила такая же атмосфера. Актер якобы был буквально взбешен, потому что демонстрировал свою неприязнь к "тиктокерам", кем девушка и является. В конце концов Сергей Бурунов довел молодую певицу до слез.

"Когда я вышла из студии, то разрыдалась... Он очень тяжелый [человек]", – призналась блогерша.



При этом Интернет-звезда отметила, что все еще считает актера настоящим профессионалом и с уважением к нему относится. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что россияне раскритиковали новую версию "Бременских музыкантов" с Сергеем Буруновым в главной роли.