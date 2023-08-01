"Тяжелый человек": взбешенный Бурунов довел до слез молодую певицу

"Тяжелый человек": взбешенный Бурунов довел до слез молодую певицу
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку расстроило поведение звезды

У звезды "Полицейского с Рублевки" миллионы поклонников. Во многом благодаря его образу безобидного сотрудника правоохранительных органов. Однако в жизни все иначе, ведь актер может быть далек от своего экранного персонажа. В этом убедилась молодая певица, которую очень расстроила встреча с Сергеем Буруновым. 

Аня Покров когда-то была участницей шоу "Музыкалити". На съемки блогерша ехала в хорошем настроении, но все изменилось, когда она увидела знаменитого артиста. По ее словам, взрослый коллега по творческому цеху сразу зашел негативно настроенным на общение с молодой артисткой. А юная звезда чувствовала себя девочкой, которой нужно отчитываться перед "дяденькой".

Во время съемок, говорит Аня Покров, царила такая же атмосфера. Актер якобы был буквально взбешен, потому что демонстрировал свою неприязнь к "тиктокерам", кем девушка и является. В конце концов Сергей Бурунов довел молодую певицу до слез. 

"Когда я вышла из студии, то разрыдалась... Он очень тяжелый [человек]", – призналась блогерша.

При этом Интернет-звезда отметила, что все еще считает актера настоящим профессионалом и с уважением к нему относится. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что россияне раскритиковали новую версию "Бременских музыкантов" с Сергеем Буруновым в главной роли. 

Источник: YouTube-канал FAMETIME TV ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шокированы: поступок Путина заставил Запад биться в истерике

На реакцию "партнеров" обратили внимание в Китае

"Печати негде ставить": грязные грешки Собчак вылезли наружу

У журналистки скверное прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей