Появились подробности работы Пригожина в Белоруссии

Отказываться от привлекательного предложения знаменитость не стал

Иосиф Пригожин столкнулся с новой волной популярности после инцидента с мятежом ЧВК "Вагнер". Сначала знаменитость относился к этому настороженно, но когда все уладилось, стал активно шутить на эту тему. К примеру, делал фото со своим коллегой Сергеем Лавровым, который тоже периодическо попадает в неловкие ситуации из-за своих имени и фамилии.

Однако недавно однофамилец принес ему новую возможность заработать. В Белоруссии, где на данный момент расположена группа российской ЧВК, решили использовать знаменитость, чтобы попиарить новый выход музыкального шоу "Фактор.by". Иосифа Пригожина пригласили в проект в качестве нового наставника. Продюсер уже подтвердил, что принял предложение.

"Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился", – заявил муж Валерии.

Как оказалось, Пригожин заменит в шоу музыкального критика Сергея Соседова, подопечный которого в прошлом году одержал победу. Шоу-мен заявил, что не намерен дальше принимать участие в съемках, поскольку у него есть дела поважнее.