"Не люблю": почему Анфиса Чехова отказалась жить в России

Звезда сделала откровенное признание

В последнее время знаменитая телеведущая – довольно редкий гость на своей родине. Звезда часто меняет свое местоположение, выходя на связь с поклонниками из разных точек мира. За последний год Анфиса Чехова успела побывать на Бали, в США, Мексике, Турции и Армении.

Неудивительно, что на фоне отъезда многих отечественных звезд за границу ее часто критикую за то, что она совсем не появляется дома. В одной из недавних бесед с журналистами теледиве пришлось расставить все точки и объяснять, почему она отказалась жить в родной стране.

Как оказалось, она всегда любила Россию, и отношение к ней не изменилось. Вся проблема в самой Анфисе Чеховой, а точнее, в ее нраве.

"Я человек, который не любит сидеть на одном месте", – объяснила актриса.

Жизнь кажется для нее интересной, когда она познает мир, знакомится с новыми людьми и разбавляет свой быт впечатлениями. В ближайшее время, говорит теледива, она планирует переехать в Монако. По словам звезды, это станет началом новой главы в ее жизни.

Так что, у поклонников появится больше возможностей наблюдать пикантные снимки, которыми так любит делиться актриса. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анфиса Чехова показала кадр, в котором с трудом уместила грудь в тесный купальник.