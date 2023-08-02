"Очень скорблю и очень его люблю": Натали заговорила после гибели мужа

"Очень скорблю и очень его люблю": Натали заговорила после гибели мужа
Натали. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица не собирается сворачивать концерты, несмотря на потерю

Буквально на днях певица Натали похоронила супруга, с которым была счастлива более тридцати лет. Вместе с продюсером Александром Рудиным певица прошла то, что и врагу нельзя пожелать, признается вдова.

С Александром Натали прожила всю жизнь. Именно он стал толчком для Рудиной в музыкальной карьере – он и остался ее бессменным продюсером. Однако потерявшая любовь 49-летняя певица и не думает расставаться со сценой, заявляя, что ничто не заставит ее прекратить концерты. В конце-концов, такова была воля ее возлюбленного.

Известно, что Рудин лечился от последствий ковида – состоял на учете в одном из ПНД с "постковидной депрессией". Пару недель назад продюсер похоронил отца. А затем не стало и самого сына.

Натали признается, что не собирается опускать руки и уходить в депрессию. Певица желает и дальше радовать поклонников. Болезнь, с которой жил Рудин, уверяет звезда, страшна и опасна. И все, что певице сейчас остается – хранить память об ушедшем.

"Бесконечно доверяю своему мужу, даже в выборе болезни и смерти…. Очень скорблю и очень его люблю", – поделилась Натали.

А ранее мы писали о страшных предзнаменованиях злого рока Рудина в песнях Натали.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Подайте копеечку: всплыло видео клянченья денег у зрителей в пользу Украины на фестивале Вайкуле

Позорное и отвратительное действо

Всего 10 минут: катастрофа на передовой заставила ВСУ дрогнуть

Бойцы киевского режима жалуются иностранцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей