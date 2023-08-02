"Очень скорблю и очень его люблю": Натали заговорила после гибели мужа

Певица не собирается сворачивать концерты, несмотря на потерю

Буквально на днях певица Натали похоронила супруга, с которым была счастлива более тридцати лет. Вместе с продюсером Александром Рудиным певица прошла то, что и врагу нельзя пожелать, признается вдова.

С Александром Натали прожила всю жизнь. Именно он стал толчком для Рудиной в музыкальной карьере – он и остался ее бессменным продюсером. Однако потерявшая любовь 49-летняя певица и не думает расставаться со сценой, заявляя, что ничто не заставит ее прекратить концерты. В конце-концов, такова была воля ее возлюбленного.

Известно, что Рудин лечился от последствий ковида – состоял на учете в одном из ПНД с "постковидной депрессией". Пару недель назад продюсер похоронил отца. А затем не стало и самого сына.

Натали признается, что не собирается опускать руки и уходить в депрессию. Певица желает и дальше радовать поклонников. Болезнь, с которой жил Рудин, уверяет звезда, страшна и опасна. И все, что певице сейчас остается – хранить память об ушедшем.

"Бесконечно доверяю своему мужу, даже в выборе болезни и смерти…. Очень скорблю и очень его люблю", – поделилась Натали.



А ранее мы писали о страшных предзнаменованиях злого рока Рудина в песнях Натали.