"Очень скорблю и очень его люблю": Натали заговорила после гибели мужа

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Буквально на днях певица Натали похоронила супруга, с которым была счастлива более тридцати лет. Вместе с продюсером Александром Рудиным певица прошла то, что и врагу нельзя пожелать, признается вдова.
С Александром Натали прожила всю жизнь. Именно он стал толчком для Рудиной в музыкальной карьере – он и остался ее бессменным продюсером. Однако потерявшая любовь 49-летняя певица и не думает расставаться со сценой, заявляя, что ничто не заставит ее прекратить концерты. В конце-концов, такова была воля ее возлюбленного.
Известно, что Рудин лечился от последствий ковида – состоял на учете в одном из ПНД с "постковидной депрессией". Пару недель назад продюсер похоронил отца. А затем не стало и самого сына.
Натали признается, что не собирается опускать руки и уходить в депрессию. Певица желает и дальше радовать поклонников. Болезнь, с которой жил Рудин, уверяет звезда, страшна и опасна. И все, что певице сейчас остается – хранить память об ушедшем.
"Бесконечно доверяю своему мужу, даже в выборе болезни и смерти…. Очень скорблю и очень его люблю", – поделилась Натали.
А ранее мы писали о страшных предзнаменованиях злого рока Рудина в песнях Натали.
Позорное и отвратительное действо