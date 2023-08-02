Договорилась до прокуратуры: Боню проверят на пропаганду наркотиков

Блогерша привлекла внимание правоохранителей рекламой запрещенных препаратов

Телеведущая и блогер, экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня договорилась в своей рекламе до прокуратуры: правоохранительные органы обратили внимание на высказывания светской львицы, призывавшей пользователей соцсетей к употреблению одного из галлюциногенов.

Автор марафонов успеха в своем контенте нередко рассказывает о некой "сакральной медицине" – речь идет о аяуаске, отваре из галлюциногенов, растущих на территории Южной Америки. Традиционно эти растения использовались индейскими шаманами, которые таким образом "общались с духами". Законодательство Российской Федерации запрещает производство и распространение указанного препарата.

По некоторым данным, блогерше грозит штраф размером до тридцати тыс. рублей. Инициированная проверка будет действовать до конца текущего месяца, не исключено, что прокуратура решит ее продлить.

А не так давно 43-летняя блогерша поведала об истинной причине расставания с миллиардером из Ирландии. Несколько лет Викторию связывали отношения с Александром Смерфитом, наследника огромного состояния сэра Майкла Смерфита. Однако всему пришел конец, когда дочке исполнилось пять лет. Пара, однако, смогла разойтись мирно.