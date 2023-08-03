Крутят записи: в "Поле чудес" заявили о прекращении съемок

Крутят записи: в "Поле чудес" заявили о прекращении съемок
Леонид Якубович. Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Одна из сотрудниц программы рассказала, что произошло

"Поле чудес" можно смело отнести к числу тех передач, которые хотя бы раз смотрел каждый. Эта программа уже не один десяток лет остается одной из самых любимых у российских зрителей. Трудно представить на современном телевидении шоу более доброе и народное, именно поэтому, возможно, оно и имеет такой грандиозный успех.

Знаменитый ведущий Леонид Якубович часто напоминает, что не собирается уходить из "Поля чудес", и неустанно опровергает многочисленные слухи о возможном закрытии программы. Однако зрители, судя по всему, все равно не верят своему счастью и продолжают ждать самого плохого.

Недавно у поклонников передачи появился новый повод переживать и шептаться о том, что шоу может пропасть с экранов. Стало известно, что сейчас на Первом канале крутят не новые, а отснятые впрок выпуски. Помощница Леонида Якубовича, знакомая зрителям как обворожительная брюнетка, переворачивающая буквы за спиной ведущего, прокомментировала ситуацию.

В "Поле чудес" заявили о прекращении съемок, но объяснили, что это лишь на время. По словам сотрудницы, летом новые выпуски программы обычно не записывают. В результате весь сезон зрители наблюдают не свежеотснятые материалы, а эпизоды, подготовленные заранее. Тем временем съемочная группа отдыхает от плотной работы, чтобы вернуться с новыми силами.

Впрочем, в переживаниях фанатов передачи нет ничего удивительного. Ведь еще совсем недавно о шоу и ее ведущем ходили довольно тревожные слухи. Поговаривали, будто Леонида Якубовича хотят заменить на кого-то другого. Пару недель назад продюсер Леонид Дзюник ответил на сплетни.

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Как неизвестный публике Якубович получил работу в "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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