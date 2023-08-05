Внешность Хакамады без очков насторожила публику - фото

Внешность Хакамады без очков насторожила публику - фото
Ирина Хакамада. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина нарвалась на критику из-за своей откровенности

Некоторые аксессуары начинают так сильно ассоциироваться со своим обладателем, что увидеть его без них становится практически невозможно. Взять, например, Ирину Хакамаду, которую уже сложно представить без ее знаменитых затемненных очков.

Впрочем, на днях у подписчиков бывшего депутата, а ныне блогера и коуча, представилась возможность увидеть женщину с "обнаженным лицом". И, судя по комментариям, публику внешность женщины без очков насторожила: веки ее выглядят слишком подтянутыми.

"Ей лучше в очках"", "Неудачная блефаро", "Это лицо именно от множества пластик", "Не у самого лучшего пластического хирурга делала", – поделились комментаторы под снимком Ирины Хакамады.

Подметили в Сети и то, что от подобной откровенности брюнетке лучше было бы воздержаться. Но путешествие, в ходе которого Ирина оказалась на Бали – любимом месте всех коучей и фанатов просветления, судя по всему, не оставило ей выбора.

"Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски", – написала Ирина Хакамада на снимке.


К слову, другую любительницу примкнуть к "вселенской мудрости" Викторию Боню сейчас и вовсе проверяют на пропаганду запрещенных веществ.

Источник: Telegram, Starhit ✓ Надежный источник
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