"Ужасающее": стало известно о жутком состоянии Ильи Резника

85-летний поэт оказался в очень тяжелой ситуации

В жизни известного российского поэта Ильи Резника произошла страшная трагедия. Пожилая звезда всем сердцем скорбит вместе со своим близким другом, композитором Раймондом Паулсом. Этот мир покинула жена композитора Светлана Епифанова.



Для поэта смерть дорогого сердцу человека стала непосильной ношей – его состояние тут же резко ухудшилось. Также Резник очень переживает из-за ставшего вдовцом Паулса. Пожилому композитору будет очень тяжело смириться с уходом любимой женщины.

"Известие ужасающее. Не смог рыдания сдержать, потому что состояние жуткое, нервное", – рассказал поэт о том, как повлияло на него страшное известие о смерти близкого человека.

Илья Рахмиэлевич сообщил, что сразу же, как только узнал о трагедии, позвонил убитому горем композитору. Однако тот не взял трубку. Резник с пониманием отнесся к молчанию друга – сейчас Паулс переживает одни из самых страшных минут в своей жизни.

Резник рассказал журналистам, что композитор предпочел скрыть даже от близких людей, что его любимая жена серьезно больна. Илья Рахмиэлевич до последнего не знал о недуге Епифановой. Поэт очень переживает из-за композитора, так как теперь он остался совсем один. В таком состоянии пожилому человеку очень сложно справляться с жизненными невзгодами. Резник скорбит о невосполнимой утрате.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями смерти супруги Раймонда Паулса.