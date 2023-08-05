"Тело цыганской лошади" свежее фото самой красивой девушки в мире озадачило народ

"Тело цыганской лошади" свежее фото самой красивой девушки в мире озадачило народ
Белла Хадид. Фото: Ddp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Не всем понравились перемены во внешности красотки

Супермодель Белла Хадид считается самой привлекательной женщиной на планете. Девушка не раз подтверждала свой статус всевозможными наградами. Впрочем, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Судя по комментариям в социальных сетях, далеко не все в восторге от того, как выглядит супермодель.

Свежие фотографии красотки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Девушка поучаствовала в рекламе нижнего белья и продемонстрировала публике свое оголенное тело. Красотка позирует в стильном кружевном бюстгальтере темного цвета и черных трусиках в тон. Сверху Белла накинула соблазнительный халатик.

Фото: соцсети

Большинство поклонников супермодели пишут восторженные комментарии и признаются красотке в самых горячих чувствах. Однако, как часто бывает, нашлись и недоброжелатели. Люди отмечают, что Хадид на свежих снимках выглядит слишком истощенной строгими диетами. Как известно, модели отказывают себе во многих житейских радостях и питаются строго по низкокалорийному меню.

"У нее торчат ребра, как у цыганской лошади", "Опять морила себя голодом", – пишут недовольные подписчики.

К слову, недавно красотка показала идеальную фигуру на берегу моря.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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