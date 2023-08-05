"Тело цыганской лошади" свежее фото самой красивой девушки в мире озадачило народ

Не всем понравились перемены во внешности красотки

Супермодель Белла Хадид считается самой привлекательной женщиной на планете. Девушка не раз подтверждала свой статус всевозможными наградами. Впрочем, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Судя по комментариям в социальных сетях, далеко не все в восторге от того, как выглядит супермодель.



Свежие фотографии красотки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Девушка поучаствовала в рекламе нижнего белья и продемонстрировала публике свое оголенное тело. Красотка позирует в стильном кружевном бюстгальтере темного цвета и черных трусиках в тон. Сверху Белла накинула соблазнительный халатик.

Большинство поклонников супермодели пишут восторженные комментарии и признаются красотке в самых горячих чувствах. Однако, как часто бывает, нашлись и недоброжелатели. Люди отмечают, что Хадид на свежих снимках выглядит слишком истощенной строгими диетами. Как известно, модели отказывают себе во многих житейских радостях и питаются строго по низкокалорийному меню.

"У нее торчат ребра, как у цыганской лошади", "Опять морила себя голодом", – пишут недовольные подписчики.

К слову, недавно красотка показала идеальную фигуру на берегу моря.