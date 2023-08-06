"Разбаловала": Бородина похвасталась дорогущим подарком для дочери

Теледива потратила на наследницу сотни тысяч рублей

Ведущая "Дома-2", как известно, воспитывает двух дочерей от разных мужчин. Теледива прекрасно справляется сама, стараясь сделать жизнь наследниц интересной и беззаботной. И девочкам действительно можно позавидовать: Ксения Бородина возит их за границу, а также вручает дорогущие подарки.

Одним из них звезда похвасталась на своей странице в социальных сетях. Ведущая телестройки отвезла дочерей в Париж и сразу повела их на шоппинг. В бутике одного из мировых брендов она решила купить младшенькой Теоне новую сумку. Журналисты уже успели подсчитать стоимость аксессуара: теперь на плече 7-летней девочки будет красоваться сумку за более чем 200 тысяч рублей!

Ксения Бородина заранее уточнила, что покупка была вынужденной: мол, у старой вещи порвалась ручка. Но это не помогло ей избежать гнева поклонников, которые считают, что такие дорогие вещи не нужно маленькой Теоне.

"Показуха, как много она зарабатывает. Сумка неудобная – для ребенка тем более. Разбаловала дочь. Что будет с ней, когда не будет возможности на все вот это? Надеюсь у мамани "подушка безопасности" есть", – рассуждают люди на просторах Интернета.

При этом у звезды нашлись защитники, которые порадовались за Теону, у мамы которой есть желание и деньги радовать свою малышку. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как теледива хвасталась другими своими "богатствами". Во время отдыха на курорте Ксения Бородина показала пикантные снимки.