"Не один пуд соли съели": Сагалова рассказала об отношениях с "Букиными"

"Не один пуд соли съели": Сагалова рассказала об отношениях с "Букиными"
Дарья Сагалова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актеры растеряли былое теплое общение

Недавно российских зрителей обрадовали новостью о том, что на экраны возвращается любимый многими сериал "Счастливы вместе". Ситком получил сумасшедшую популярность десять лет назад на канале ТНТ. Простая история о жизни среднестатистической семьи с двумя детьми и главой семейства Геной Букиным, который пытается заработать всеми возможными способами.

Ситком "Счастливы вместе" выходил на экраны с 2006 по 2013 год и включал в себя шесть сезонов. Сценарий был полон юмористических моментов, а его герои навсегда остались в сердцах телезрителей. В новом сезоне у героев семьи Букиных уже совсем другая жизнь, дети выросли, а родители постарели. 

Одна из главных героинь сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в свежем интервью рассказала об отношениях с коллегами по киноленте. Оказывается, после окончания съемок актриса продолжила общаться с ними и часто переписывается. Впрочем, это чисто приятельские отношения, речи о близкой дружбе не идет. 

"Столько мы прошли вместе, не один пуд соли съели и потом все это растеряли", – рассказала Сагалова. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сериал "Счастливы вместе" будет выходить в новом формате под названием "Букины". Однако по словам исполнителя одной из главных ролей, Александра Якина, сейчас совсем другое время, и сериал будет другим

Источник: "Мослента" ✓ Надежный источник
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