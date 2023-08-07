Хамка Соколовская из НТВ объявлена в уголовный розыск

Курс рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
- Кремль выступил с заявлением после обвала рубля
- Евро за 100: чем грозит населению России рухнувший рубль
890 новости
Скандальная украинская журналистка Янина Соколовская, постоянно светившаяся в российских политических ток-шоу, объявлена в уголовный розыск, о чем сообщили в МВД РФ.
Как отмечает источник, основанием для розыска стала уголовная статья. Ранее в Москве завели дело в отношении украинской журналистки – причиной стало распространений ложных сведений о Вооруженных силах России. На тот момент было известно, что правоохранители собирают доказательную базу в отношении фигурантки.
Напомним, Янина Соколовская часто выступала в телепередаче "Место встречи" на НТВ.
Перед предстоящим запуском всех жителей Шахтинска вывезут подальше
Чиновник спрогнозировал рекордный результат