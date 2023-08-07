Хамка Соколовская из НТВ объявлена в уголовный розыск

Гостья из Незалежной наговорила на тюремный срок

Скандальная украинская журналистка Янина Соколовская, постоянно светившаяся в российских политических ток-шоу, объявлена в уголовный розыск, о чем сообщили в МВД РФ.

Как отмечает источник, основанием для розыска стала уголовная статья. Ранее в Москве завели дело в отношении украинской журналистки – причиной стало распространений ложных сведений о Вооруженных силах России. На тот момент было известно, что правоохранители собирают доказательную базу в отношении фигурантки.

Напомним, Янина Соколовская часто выступала в телепередаче "Место встречи" на НТВ.



