Разукрашенную ведущую Андрееву высмеяли за нелепый вид

По мнению эксперта, звезда выбрала образ не по случаю

В этом году знаменитой ведущей программы "Время" Екатерине Андреевне исполнится уже 58 лет. Однако на свой возраст телезвезда совершенно не выглядит. Многие в шутку называют знаменитость "нестареющей" и иронизируют, будто годы над ней не властны. Впрочем, как и любому публичному человеку, телеведущей приходится не только принимать комплименты, но и сталкиваться с критикой.

Зачастую внешность Андреевой обсуждается лишь в положительном ключе. Однако один из последних образов брюнетки показался некоторым не к месту ярким и даже нелепым. Телезвезда опубликовала видео из спортзала, представ на беговой дорожке с броским макияжем. В результате ведущую и ее чересчур праздничный образ буквально высмеяли.

Визажист Ангелина Образцова прокомментировала внешний вид знаменитости, которая пришла в тренажерный зал щедро разукрашенной синими тенями и розовой помадой. Специалист отметила, что два ярких акцента допустимы только в особых случаях, но никак не для дневного макияжа.

По мнению визажиста, подобный образ совершенно не подходит звезде, к тому же, неуместен для занятий спортом. Эксперт предположила, что Екатерина Андреева лишь делает вид, что активно тренируется. В противном случае, по ее мнению, наносить такой слой косметики не было бы смысла.

"Смысл в макияже, если идешь в спортзал активно заниматься? Если только покрасоваться", – поделилась своим видением специалист.



Впрочем, как бы ни выглядела Екатерина Андреева, ее талант никуда не денется. Не зря она является одной из самых узнаваемых телеведущих страны. Многие предполагают, что и заработная плата у звезды должна быть соответствующая. Ранее "Утро.ру" писало, что знаменитость ответила на вопрос о своем заработке, развеяв многочисленные слухи.