"Связи с ней нет": до Лады Дэнс не могут дозвониться после страшного ДТП

"Связи с ней нет": до Лады Дэнс не могут дозвониться после страшного ДТП
Лада Дэнс. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Директор певицы чуть ли не бьет тревогу

Директор российской поп-исполнительницы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что в настоящее время занимается подготовкой иска к транспортной компании, которая организовала трансфер пострадавшей.

Напомним, 5 августа Лада попала в страшное ДТП. На тот момент певица сидела в арендованном авто, возвращаясь после корпоративной вечеринки. Машина с артисткой врезалась в легковой автомобиль. В итоге Лада получила сотрясение мозга, травму бедра и множество ушибов на теле. Ее госпитализировали в одну из частных клиник Подмосковья.

Как отмечает источник, певица находится в сознании, ее текущей состояние можно описать как средней тяжести. Знаменитость не выходит на связь: медики ей запрещают общаться по телефону. Пока что на контакт с ней не выйти и директору Пудовкину. Все, что остается публике – надеяться на скорое восстановление и результативность лечения.

"Ей требуется сложное медицинское сопровождение, анализы МРТ, КТ. Сегодня как раз такой день, когда все это будет проводиться. Пока с ней связи нет", – высказался Сергей.

Напомним, Ладу госпитализировали на вертолете после страшного ДТП в тяжелом состоянии.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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