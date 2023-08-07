"Связи с ней нет": до Лады Дэнс не могут дозвониться после страшного ДТП

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Директор российской поп-исполнительницы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что в настоящее время занимается подготовкой иска к транспортной компании, которая организовала трансфер пострадавшей.
Напомним, 5 августа Лада попала в страшное ДТП. На тот момент певица сидела в арендованном авто, возвращаясь после корпоративной вечеринки. Машина с артисткой врезалась в легковой автомобиль. В итоге Лада получила сотрясение мозга, травму бедра и множество ушибов на теле. Ее госпитализировали в одну из частных клиник Подмосковья.
Как отмечает источник, певица находится в сознании, ее текущей состояние можно описать как средней тяжести. Знаменитость не выходит на связь: медики ей запрещают общаться по телефону. Пока что на контакт с ней не выйти и директору Пудовкину. Все, что остается публике – надеяться на скорое восстановление и результативность лечения.
"Ей требуется сложное медицинское сопровождение, анализы МРТ, КТ. Сегодня как раз такой день, когда все это будет проводиться. Пока с ней связи нет", – высказался Сергей.
Напомним, Ладу госпитализировали на вертолете после страшного ДТП в тяжелом состоянии.
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