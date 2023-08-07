Артист рассказал, почему не пойдет на передовую

Армия России продолжает успешно выполнять поставленные главой государства задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Чтобы спасти мирное население от гнета преступного киевского режима, под боевые знамена сегодня встают представители самых разных профессий.

Однако популярный певец Прохор Шаляпин уверен, что защищать Родину должны люди, которые изначально выбрали путь военного. В интервью Пятому каналу артист завил, мол они получают зарплаты, квартиры от государства и другие преференции.

По словам выпускника музыкального проекта "Фабрика звезд", каждый должен заниматься своим делом. Сам он категорически отказался отправляться на передовую и защищать Россию. При этом пожаловался, мол россияне часто интересуются, почему он не участвует в СВО.

"Безусловно, я вижу очень много зла необоснованного.Потому что нельзя в каждом комментарии писать: "А вот почему он не на передовой?"", – подчеркнул Прохор Шаляпин.

Он также отметил, что общество изменилось, но не в добрую сторону. Прохор Шаляпин напомнил, что, в отличии от выпускников военных институтов и училищ, получил творческое образование, а потом пел в хоре.

К слову, известность на всю страну Прохор Шаляпин получил отнюдь не из-за вокальных данных. Он прославился благодаря многочисленным скандалам из-за любовных отношений с женщинами значительно старше артиста.