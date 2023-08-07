Певицы больше нет: новость о смерти Эдиты Пьехи всколыхнула страну

Певицы больше нет: новость о смерти Эдиты Пьехи всколыхнула страну
Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Свекровь артистки была вся в слезах

Новость о несчастье на фоне продолжительной болезни Эдиты Пьехи прогремела как гром среди ясного неба. Информация быстро разлетелась по СМИ и дошла до ее родственников. Для них это тоже стало сюрпризом.

Напомним, Эдита Пьеха в последнее время почти не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни в своем загородном доме. Артистка ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, что очень тревожило россиян. 

Недавно наследница Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что певица с радостью бы вышла к людям, но для начала ей нужно подлечиться. 

Как выяснилось, новости о смерти Эдиты Пьехи всколыхнули информационное поле не на пустом месте. Артистка сама в недавнем интервью рассказала, как ее "хоронили" несколько раз. 86-летняя звезда призналась, что слухи о ее смерти распространяются регулярно. Когда это случилось в первый раз, ее свекровь до смерти перепугалась и была вся в слезах.

"Вы знаете, меня ведь уже хоронили. И не раз. В начале 60-х с венками приходили на 5-ю Советскую. Встревоженная, с плачами, с всхлипами звонит Эрика Карловна: "Мне Эдиту! Мне к телефону!.." – "Мама, это я". – "Нет, я не верю! Венки принесли, панихиду объявили по радио". Представляете?" – рассказала в интервью Пьеха.

Вскоре стало понятно, что слухи пустил какой-то таксист. В тот период Пьеха лечилась от хронической пневмонии и ездила на процедуры в Институт радиологии и пульмонологии на такси. Вскоре она перестала пользоваться услугами таксистов, так как была занята работой. Водители решили, что певицы больше нет. 

Второй раз Эдиту Пьеху "хоронили" перед ее 60-летием. В СМИ появилась информация о том, что артистка якобы тяжело больна, потом перед 70-летием. Сейчас Пьеха живет и здравствует. 31 июля ей исполнилось 86 лет. О будущем она не думает, боится загадывать.

Источник: Мир новостей ✓ Надежный источник
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