Ширвиндт язвительно отреагировал на вручение российской награды

Такого нет ни в одной стране

Российский актер Александр Ширвиндт на вручении премии "Ника" прокомментировал изменения, которые происходят уже больше года в России и в мире. Звезда уверен, что ситуацию менять не надо.

По мнению народного артиста РСФСР, только в России люди с великим почетом относятся к врученным им наградам. Нигде больше статуэтки и регалии не значат для человека так много.

"Ни в одной стране мира нет такой магии получения значков, орденов, медалей, как у нас, и это замечательно. Говорит о том, что наша страна дико экономическивозрела – делает из всего статуэтки", – язвительно отметил Ширвиндт.

При этом актер расстроился из-за того, что премию не вручали два года из-за пандемии коронавируса. Ширвиндт говорил, что звездам в годах уже сложно ждать подобные награды годами.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что премию "Ника" вручили в июле в последний спектакль в Театре сатиры, который должен был стать знаковым для народного артиста Александра Ширвиндта. Когда актер вышел на поклон к зрителям, на сцене его ждал сюрприз. Ширвиндт был удивлен и восхищен наградой, которую он не ожидал получить прямо на сцене.