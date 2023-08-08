Время пришло: Шаляпин сделал признание о потере интереса к женщинам

Время пришло: Шаляпин сделал признание о потере интереса к женщинам
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Жизнь певца уже не станет прежней

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин часто фигурирует в заголовках СМИ не из-за своего творчества, а в связи со скандалами и передрягами, которые творятся в его личной жизни. Однако в последнее время он не был замечен и в романах с женщинами. Такое затишье в любовных делах началось у Прохора после смерти жены Клаудии Дэвис, которая скончалась от коронавируса вскоре после свадьбы. 

В свежем интервью Прохор Шаляпин подтвердил, что до сих пор одинок. Более того, он признался, что сейчас его вообще не интересуют отношения с женщинами. По словам звезды, ему хочется сделать перерыв в любовных приключениях и немного отдохнуть, восстановить душевную гармонию. 

Шаляпин отказывается даже от интрижек с престарелыми дамочками, хотя раньше он с радостью пускался в любовные утехи с ними. Чего только стоит роман с Ларисой Копенкиной, а потом слухи о связи со Светланой Светличной. Судя по всему, теперь в его жизнь пришло другое время. 

"В данный момент меня не интересуют женщины, никакие – ни постарше, ни помоложе. Я в отпуске от любовных приключений. Не знаю, надолго ли, но сейчас, кроме тишины в доме, покоя и душевного равновесия, мне ничего не надо", – отметил Шаляпин. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Прохор Шаляпин отказался защищать Россию

Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник
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