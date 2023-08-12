SHAMAN сделал заявление о будущем России

SHAMAN сделал заявление о будущем России
SHAMAN ( Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец морально поддержал соотечественников

Певец SHAMAN, буквально за полтора года ставший любимцем публики, успевает найти время как на творчество, так и на посещение телевизионных Шоу. Вот и накануне он стал гостем передачи "Есть тема" на МАТЧ ТВ, в ходе которой он сделал важное заявление о будущем России.

Высказался он о спортсменах, которые переживают тяжелые времена из-за политики МОК. Напомним, что после начала СВО, как российским, так и белорусским спортсменам в соревнованиях участвовать запретили. Год спустя комитет смягчился: разрешил выступать под нейтральным флагом, но лишь тем, кто не выразил поддержку СВО.

Ровно поэтому SHAMAN и захотел морально поддержать соотечественников, связанных со спортом. Он уверен, что санкции будут сняты, поэтому спортсмены получат возможность продолжать заниматься делом своей жизни и получать за это заслуженные награды.

"Сила в правде, и правда в конечном счете восторжествует, победит. И позиция нашей страны так или иначе будет услышана во всем мире", – попросил Ярослав Дронов россиян крепиться.

Поддержал он, разумеется, и бойцов СВО. Им SHAMAN посвятил свою новую песню, которую исполнил прямо в эфире шоу. Примечательно и то, что клип был снят в Новороссии, а его героями стали россияне, которые каждый день рискуют своими жизнями на передовой.

Не удивительно, что Ярослав Дронов стал любимцем публики. Даже коллеги высоко оценивают его личность. Взять, например, Виктор Рыбина, который похвалил SHAMANа.

Источник: Абзац.медиа ✓ Надежный источник
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