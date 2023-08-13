"Он - пример": почему похоронившая любимого актриса Буллок называла его святым

Актриса говорила о своей второй половине с большой нежностью и любовью

На днях в семье оскароносной американской актрисы Сандры Буллок случилось страшное горе. Любимый мужчина артистки, фотограф Брайан Рэндалл, скончался после продолжительной борьбы с тяжелым неврологическим заболеванием. Очевидно, потеря близкого человека стала для знаменитости большой трагедией.

Сообщалось, что смерть разлучила актрису с возлюбленным 5 августа. Судя по всему, говорить о случившемся она пока не готова, а потому до сих пор не поделилась своими переживаниями в публичном пространстве. Сейчас поклонникам по всему миру остается только гадать, что переживает звезда в данный момент, и мысленно ее поддерживать.

Многие знают, с каким трепетом Сандра Буллок относилась к своей второй половинке. Артистка называла Брайана Рэндалла любовью всей своей жизни, безмерно им восхищалась и гордилась тем, каким он стал отцом.

"Он – пример, который я бы хотела, чтобы был у моих детей", – говорила знаменитость.

Как известно, общих детей у актрисы и ее партнера не появилось. У Рэндалла была дочь от прошлого союза, а Буллок на момент встречи с ним воспитывала приемного сына. Затем, будучи уже в отношениях с ним, звезда решилась стать мамой во второй раз. В самом начале совместной жизни она сообщила возлюбленному, что скоро усыновит еще одного ребенка. Бойфренд с достоинством принял эту новость. Актриса восхищалась поступком любимого и называла его святым человеком.