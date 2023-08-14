Как сейчас выглядит звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова

Как сейчас выглядит звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Любимой миллионами актрисе идет 68-й год

Завершился Второй вятский фестиваль театра, кино и журналистки "На семи холмах". У Елены Сафоновой было два повода приехать в Киров. Во-первых, она играла в антрепризном спектакле Вячеслава Гугиева "Розыгрыш". А во-вторых на церемонии закрытия она получила приз "За вклад в кинематограф". 

Она сыграла во множестве картин, но для многих так и осталась Ольгой Николаевной из фильма Игоря Масленникова "Зимняя вишня". На излете СССР эта драма о женском одиночестве покорила сердца миллионов зрителей.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Фильм вышел в 1985 году, с тех поры было много другой работы, но меня не обижает, что для людей я ассоциируюсь с "Зимней вишней", – призналась актриса в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – Хотя, конечно, никто и подумать не мог, что лента так понравится зрителям. Да и в моей биографии я не могу сказать, что это самая значимая картина". 

При этом если бы сегодня кто-то решился снять продолжение "Зимней вишни" или сделать ремейк, актриса бы от участия отказалась. "Я не люблю ремейки, они, как правило, не получаются, – пояснила Сафонова. – История эта уже случилось, тем она и хороша, и надо ее такой оставить в памяти".

C Андреем Межулисом. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Кажется, что с за прошедшие с момента выхода на экраны 37 лет актриса почти не изменилась – такая же стройная, подтянутая. "У меня никаких нет диет, я просто мало ем, – пояснила звезда. – Ничего специально не делаю, чтобы казаться моложе". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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