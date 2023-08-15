Вход запрещен: что творит Якубович в тайной комнате после съемок

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Вокруг знаменитой телевикторины "Поле чудес" давно бродит немало слухов. Благодаря откровенности помощницы бессменного ведущего телешоу Леонида Якубовича была приоткрыта завеса тайны над закулисной жизнью пожилой звезды и его ближайших товарищей из съемочной группы.
Римма Агафошина поведала о тайной комнате, в которую могут заходить только избранные. Женщина вот уже много лет открывает буквы на заветном табло и стала близким другом Якубовича. По ее словам, каждое праздничное мероприятие отмечается в закрытом для других помещении. Там Леонид Аркадьевич собирает только самых дорогих его сердцу коллег.
Так, 31 июля Якубович отпраздновал свой день рождения, это важное торжество обязательно отгремит чуть позже в тайной комнате. Как только завершится перерыв в съемках проекта, телеведущий и его ближайшие соратники соберутся в секретном помещении в "Останкино", где от души погуляют.
Агафошина подчеркнула, что именно Якубович стал своего рода тамадой и заводилой праздников. Он очень любит собираться в закрытом для посторонних помещении, где проводит время с коллегами в душевных разговорах.
К слову, ранее в информационном пространстве появились данные о том, почему прекратились съемки популярного телешоу "Поле чудес".
Власти пока не подтвердили версию