Десятки миллиардов: несметные богатства по делу Блиновской отправили под арест

Десятки миллиардов: несметные богатства по делу Блиновской отправили под арест
Елена Блиновская. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Шумиха вокруг "инфоцыганки" не утихает

Жители нашей страны продолжают с большим вниманием наблюдать за развитием событий в деле знаменитой марафонщицы Елены Блиновской. Сегодня, 15 августа, стало известно, что по делу популярной блогерши арестованы активы на общую сумму 64 миллиарда рублей.

Такой информацией с общественностью поделилась адвокат Наталия Сальникова, передает интернет-издание URA.RU. Об этом юрист объявила на заседании Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции".

Адвокат сообщила, что разбирательства по резонансному делу продолжаются. Известно, что, в частности, арестованы активы нескольких компаний. Общая сумма в десятки миллиардов впечатляет. Россияне продолжают наблюдать за шумихой вокруг несметных богатств Блиновской. Многие даже представить не могут, как выглядят суммы, которыми распоряжалась "инфоцыганка".

Сальникова добавила, что на данный момент нет окончательного решения налогового органа, который должен определить общий размер ущерба. Также сообщается, что известная марафонщица уже внесла налоговые взносы на сумму в 55 миллионов рублей. Об этом сообщает "Радио 1".

К слову, ранее заключенной под арест Блиновской напророчили незавидное будущее.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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