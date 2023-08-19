Анка-пенсионерка: что стало с исполнительницей хита "А ты не летчик" Ступишиной

Как живет певица после окончания карьеры

Имя Натальи Ступишиной гремело на эстраде начала 90-х. "А ты не летчик!", "Осенние цветы", "Просто Мария" – эти песни знала вся страна. Да и образ у певицы был запоминающийся – она воплотила на сцене легендарную спутницу героев гражданской войны Анку-пулеметчицу.

В театральных мастерских московского сада "Эрмитаж" ей заказали патронташ, сделали специальную самокрутку с нарисованным фломастером красным огоньком. Тельняшка дополнила картину. Так на сцену вышла "Анка". Которая участвовала даже в "Песне года"!

Но с 2000 года певица прекратила выступать. И решила сосредоточиться на карьере талантливой дочери, известной как Polina. Наследница советской звезды участвовала в записи песни Эминема, работала с немецким композитором Феликсом Йеном, пела в дуэте с Димой Биланом. Только что она представила красивую композицию на стихи поэта Михаила Гуцериева "Любовь у сердца в рабстве". На презентации трека и клипа корреспондент "Утро.ру" и встретился с легендарной Анкой.

"Я решила заниматься не сценой, а своими близкими – у меня талантливая дочь, замечательный муж-художник (Руслан Гудиев – автор костюмов и обложек пластинок Анки – Прим. ред.), у которого только что прошла выставка в Музее современного искусства. – рассказала 63-летняя исполнительница. – Что же касается пения, то я исполняю романсы, когда встречаюсь друзьями, не более того. По сцене я не скучаю – достаточно много работала в моей жизни".

У певицы были поклонники, цветы, овации, но теперь все в прошлом.

"Всему свое время, – говорит Ступишина. – Нельзя же вечно прыгать Анкой по сцене! К тому же появились другие песни, другие артисты. Я ушла со сцены, когда пришла пора помогать дочери. Я поняла, что со мной рядом живут талантливые люди, и решила заниматься ими, а не собой. У меня есть маленькая пенсия, но мне этого хватает".





Артистку не обижает, что многие до сих пор ее называют "Анкой". "Мне это приятно, ведь образ получился сильный, – улыбается Наталья. – Я сама его придумала, поняла смысл песен, позвонила Михаилу Таничу и он помог мне с первой композицией на тематику гражданской войны".

Костюмы культовой Анки сегодня не сохранились – многие вещи украли. "Но значит, они кому-то нужнее, я к этому просто отношусь, – заверила певица. – Для меня это отработанный материал. Сцена для меня – в прошлом".