Умерла звезда "Бриллиантовой руки"

Артиста не стало на 82-м году жизни

Сегодня, 19-го августа, информационное пространство разорвали трагические новости. Стало известно о смерти выдающегося советского артиста Игоря Ясуловича. Жизнь любимца публики оборвалась в возрасте 81 года. Уход артиста стал страшной потерей для его родных, близких, коллег и многомиллионной армии фанатов.



Когда этот мир покидают такие знаковые артисты, говорят: "Ушла эпоха". Игорь Николаевич запомнился публике блистательными ролями в таких шедеврах советского кинематографа, как "Однажды 20 лет спустя" "Сибирочка", "По законам военного времени", "Маленькая принцесса", "Подземелье ведьм" и других. Также Ясулович ярко отыграл роль в культовой киноленте "Бриллиантовая рука". Там ему досталась небольшая, но запоминающаяся роль собаковода.



Что послужило причиной смерти знаменитого актера, не сообщается. Когда состоится траурная церемония прощания с народным артистом России, также сообщат позже. Печальными новостями с общественностью поделился пресс-центр ГИТИСа.



В конце жизни Игорь Николаевич посвятил себя преподаванию. Ясулович занимал пост руководителя факультета музыкального театра ГИТИСа. Студенты всегда с особой теплотой отзывались об именитом наставнике.



Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого клоуна Андрюши.

