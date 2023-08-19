Умерла звезда "Бриллиантовой руки"

Умерла звезда "Бриллиантовой руки"
Фото: www.unsplash.com
Артиста не стало на 82-м году жизни

Сегодня, 19-го августа, информационное пространство разорвали трагические новости. Стало известно о смерти выдающегося советского артиста Игоря Ясуловича. Жизнь любимца публики оборвалась в возрасте 81 года. Уход артиста стал страшной потерей для его родных, близких, коллег и многомиллионной армии фанатов.

Когда этот мир покидают такие знаковые артисты, говорят: "Ушла эпоха". Игорь Николаевич запомнился публике блистательными ролями в таких шедеврах советского кинематографа, как "Однажды 20 лет спустя" "Сибирочка", "По законам военного времени", "Маленькая принцесса", "Подземелье ведьм" и других. Также Ясулович ярко отыграл роль в культовой киноленте "Бриллиантовая рука". Там ему досталась небольшая, но запоминающаяся роль собаковода.

Что послужило причиной смерти знаменитого актера, не сообщается. Когда состоится траурная церемония прощания с народным артистом России, также сообщат позже. Печальными новостями с общественностью поделился пресс-центр ГИТИСа.

В конце жизни Игорь Николаевич посвятил себя преподаванию. Ясулович занимал пост руководителя факультета музыкального театра ГИТИСа. Студенты всегда с особой теплотой отзывались об именитом наставнике.

Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого клоуна Андрюши.

Источник: ГИТИС ✓ Надежный источник
новости партнеров

Анка-пенсионерка: что стало с исполнительницей хита "А ты не летчик" Ступишиной

Как живет певица после окончания карьеры

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Певцов объединила интересная идея

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей