У похудевшего Ширвиндта заподозрили страшный недуг

У похудевшего Ширвиндта заподозрили страшный недуг
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актер сам на себя не похож

Советский и российский актер, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт так и не оправился после госпитализации. Два года назад кинодеятель перенес ковид, а в прошлом году сразу после своего дня рождения попал в больницу с приступом стенокардии. 

В последнее время из-за передряг со здоровьем Ширвиндт стал выглядеть заметно хуже. Недавно его сын Михаил Ширвиндт показал отца на видео, и это встревожило фанатов. Россияне заметили, что 89-летний актер сильно сдал. Он похудел и стал медленнее двигаться. Некоторые даже забеспокоились, уж не болен ли он каким-то серьезным недугом.

На кадрах Александр Ширвиндт предстал на дне рождения единственного сына вместе со старшей внучкой Сашей, которая с нежностью обнимала своего звездного деда. 

Фото: соцсети

Впрочем, Ширвиндт по-прежнему с юмором относится к жизни. В какой-то момент актер пошутил за кадром о том, что в прошлый раз публикация с его участием собрала четыре с половиной миллиона просмотров.

"Сколько замечательных бездельников в нашей радостной стране!" – съязвил Ширвиндт. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александр Ширвиндт язвительно отреагировал на вручение российской награды. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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