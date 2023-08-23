"Потихоньку угасает": окружение рассекретило состояние 91-летнего Бедроса Киркорова

"Потихоньку угасает": окружение рассекретило состояние 91-летнего Бедроса Киркорова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как чувствует себя отец Киркорова

Бедросу Киркорову идет 92-й год. Он пережил ковид и периодически попадает в больницу. О состоянии его здоровья сегодня корреспонденту "Утро.ру" рассказал пародист Александр Матвеев, который всюду сопровождает отца Филиппа Киркорова и которого называют "внебрачным сыном" Киркорова-старшего.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"У Бедроса очень болит спина, ему уже тяжело передвигаться, – вздыхает Александр. – Я хотел его его взять на открытие модного дома Марии Бабкиной на Тверской, но он не смог именно по нездоровью".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Бедрос потихоньку угасает, но окружение делает все, чтобы продлить его жизнь, – уверяет Матвеев. – Спасает же его дочь генерала Николая Антошкина – Елена Атошкина, которая постоянно кладет его в больницу. С ним там лежит помощница Олеся. Врачи советуют ему не посещать массовые мероприятия, поскольку у него уже слабый организм".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Сам Бедрос однажды сказал композитору Игорю Крутому, что проживет до 94 лет. А Филипп хочет, чтобы Бедрос жил до 100 – мечтает отметить его вековой юбилей. Мне же хочется, чтобы он пережил легендарного актера Владимира Зельдина, который прожил 101 год", – заметил Матвеев. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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