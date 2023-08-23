"Просто чудовищно": Малиновская обрушилась с критикой на "Мужское/Женское"

Грязь на экране недостойна просмотров, уверена ведущая

Российская телеведущая Маша Малиновская жестко проехалась по отечественному ТВ, едко раскритиковав популярные телепрограммы. Звезда заявила, что передача "Мужское / Женское" на Первом канале, которую ведут Юлия Барановская с Александром Гордоном, "просто чудовищна".

Телебоссы первой кнопки страны, указала Малиновская, тиражируют то, что достойным и уважающим себя людям нужно всегда игнорировать. А на деле телезрителей "кормят" сомнительным и крайне низкопробным контентом, который вываливают на экраны.

"Понимаю, что такова жизнь, так живут некоторые люди, но это не значит, что это хорошо и достойно экранизации", – высказалась Малиновская.

Маша, к слову, сама принимала участие в передачах аналогичного формата на российском ТВ. Оказалось, что заставила сама нужда – как-то пыталась прокормить родных. А теперь жалеет, что ходила на такие программы.

А ранее мы рассказывали, куда светская львица решила "сплавить" сына.