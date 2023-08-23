Экс-супруга Гагариной "застукали" на сайте знакомств под чужим именем

Журналисты выяснили, чем занимается знаменитый фотограф

Целое лето 45-летний фотограф Дмитрий Исхаков только подогревал слухи о своей тесной связи и даже якобы близящейся свадьбе с Софьей Синицыной, которая оказалась младше своего предполагаемого избранника на целых семнадцать лет. А все началось с того, что в соцсетях выложили компрометирующее свадебное фото с подписью "я сказала да 12.05.2023".

Позднее оба начали выходить в свет вдвоем. В июне в соцсетях выяснили, что Дмитрий сидит в "Тиндере". Однако совместные фото оба так и продолжали публиковать.

А совсем недавно журналисты выяснили, что Исхаков явился на премьеру "Жизни по вызову" не с Синицыной, а незнакомкой. Кто на этот раз оказался избранницей Дмитрия – вопрос открытый.

Кстати, Дмитрий на сайте знакомств сидел под именем "Алекс". А, судя по профилю и описанию, ищет знакомства он как на долгосрочную перспективу, так и на совсем короткое время, пишет Super.



