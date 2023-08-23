Экс-супруга Гагариной "застукали" на сайте знакомств под чужим именем

Экс-супруга Гагариной "застукали" на сайте знакомств под чужим именем
Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Журналисты выяснили, чем занимается знаменитый фотограф

Целое лето 45-летний фотограф Дмитрий Исхаков только подогревал слухи о своей тесной связи и даже якобы близящейся свадьбе с Софьей Синицыной, которая оказалась младше своего предполагаемого избранника на целых семнадцать лет. А все началось с того, что в соцсетях выложили компрометирующее свадебное фото с подписью "я сказала да 12.05.2023".

Позднее оба начали выходить в свет вдвоем. В июне в соцсетях выяснили, что Дмитрий сидит в "Тиндере". Однако совместные фото оба так и продолжали публиковать.

А совсем недавно журналисты выяснили, что Исхаков явился на премьеру "Жизни по вызову" не с Синицыной, а незнакомкой. Кто на этот раз оказался избранницей Дмитрия – вопрос открытый.

Кстати, Дмитрий на сайте знакомств сидел под именем "Алекс". А, судя по профилю и описанию, ищет знакомства он как на долгосрочную перспективу, так и на совсем короткое время, пишет Super.


Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров
По теме

"Очень жадная": коллеги вывели погнанную из РФ Орбакайте на чистую воду

Знаменитая актриса рассказала всю правду о дочери Пугачевой

Путин публично пообещал Зеленскому "много интересного"

Киев ждут неприятные козыри, которые остались у Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей