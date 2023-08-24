Хлопают в ладоши за гроши: об этих фактах из "Голоса" никому не расскажут

Зрители тут как на каторге, утверждает источник

Первый выпуск легендарного шоу "Голос" вышел в 2012 году. С тех пор рейтинги программы были запредельными. Тысячи участников получили шанс на признание и популярность, знаменитые наставники и бессменный ведущий Дмитрий Нагиев пользовались невероятным успехом – таким шоу выглядело в течение десяти лет.



Однако в последние годы "Голос" уже не на первых строчках в рейтингах и просмотры явно сократились. Недавно "Биржа труда" выяснила, что всю массовку для съемок стали нанимать за деньги. Выплаты же оказались минимальными при многочасовых периодах съемок.

За 12 часов работы зрителю платят не больше 1 тыс. рублей. За такие деньги публике приходится изображать радость, ликование и активность на протяжении всей записи эфира.

"Возраст 18-45 лет. Гонорар 900 рублей за каждый съемочный день по окончании съемок. Одежда в ярких тонах. Опрятный, ухоженный внешний вид!", – сообщается на сайте по подбору массовки.

Организаторы придирчивы и строги к внешнему виду и настроению потенциальных зрителей. Пожалуй, большие гонорары за программу получают лишь звездное жюри и ведущий.

Ранее "Утро.ру" писало, что продюсер проекта Юрий Аксюта в новом сезоне представит бывших участников шоу в новом формате. Вокальный конкурс будет называться "Голос.Уже не дети".