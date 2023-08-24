Екатерина Андреева сверкнула стройными ножками в экстремальном мини

Екатерина Андреева сверкнула стройными ножками в экстремальном мини
Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая остается в прекрасной форме

Многие в шутку зовут знаменитую российскую телеведущую Екатерину Андрееву настоящей ведьмой. Действительно, даже на шестом десятке любимица публики каким-то невероятным образом умудряется сохранять цветущий внешний вид и выглядит значительно моложе своих лет. К счастью для фанатов знаменитости, она частенько выкладывает фотографии в социальные сети, так что все желающие могут следить за событиями в ее жизни.

Недавно 57-летняя знаменитость рискнула надеть экстремально короткую юбку и в таком виде предстала перед изумленной публикой. Андреева обтянула стройные ножки плотными черными колготками, которые добавили наряду кокетливые нотки. В целом образ получился очень смелым и ярким.

Екатерина Сергеевна сфотографировала себя в огромное зеркало. Дерзкая розовая юбочка пришлась по вкусу ее поклонникам. Стоит отметить: Андреева хорошо понимает, что продолжает сохранять привлекательность благодаря правильному образу жизни и спорту. Яркую фотографию любимица публики сопроводила призывом ко всем не лениться и ходить в тренажерные залы.

Фото: соцсети

К слову, недавно Екатерину Андрееву пришлось вытаскивать из ледяной воды после того, как она опрокинула в себя рюмку водки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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