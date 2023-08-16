"Водочки жахнула": Екатерину Андрееву вытащили из ледяной воды

Фанаты телеведущей шокированы

Ведущая программы "Время" на Перовом канале Екатерина Андреева имеет огромную армию поклонников, которые внимательно следят за каждым ее телодвижением. Особенно фанатов интересует секрет молодости звезды голубых экранов.

Екатерине Андреевой 61 или 57 лет – на этот счет ведутся серьезные споры – меж тем, несмотря на возраст, журналистка все еще покоряет публику не только профессиональными, но и физическими данными.

Секрет красивой внешности довольно прост – активный образ жизни и регулярные занятия физкультурой. В очередной раз звезда Первого канала шокировала фанатов, когда решила поплавать в Северном ледовитом океане.

Температура воды там составляет всего один градус выше нуля. Однако жесткие климатические условия не остановили Екатерину Андрееву. Правда, на всякий случай рядом дежурила лодка с моряками.

Телеведущая надела специальный костюм, а моряки привязали к ее телу веревку, которая помогла вытащить звезду из ледяной воды. Она поделилась своими приключениями в соцсетях и нарвалась на комплименты от поклонников.

"А на борту я водочки жахнула, по нашему, по русскому обычаю", – рассказала Екатерина Андреева.

Ранее разукрашенную звезду высмеяли за нелепый вид.

