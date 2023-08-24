Бабуля с "приветом": внучка выставила Немоляеву в странном виде

Бабуля с "приветом": внучка выставила Немоляеву в странном виде
Светлана Немоляева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница намерена продолжить звездную династию

Молодая артистка Полина Лазарева вовсю пользуется звездными связями. Ее родная бабушка Светлана Немоляева – кумир миллионов советских и российских зрителей. Легендарная артистка с готовностью поддерживает свою внучку в ее стремлении завоевать признание в актерской сфере. Любопытно, что недавно внучка советской артистки решила выставить свою родную бабулю в неприглядном свете.

Девушка всеми силами старается закрепиться в отечественном кинематографе. Полина уже отлично сыграла в 18 кинолентах и телесериалах, поклонники успели оценить талант знаменитости. Впрочем, на достигнутом Лазарева останавливаться не собирается. Недавно она представила на суд публики срежиссированную ей киноленту "Чайка".

Разумеется, артистка не стала скромничать и пригласила на одну из ролей свою именитую бабулю. При этом некоторых поклонников удивило, что в короткометражке легендарной Немоляевой досталась не главная роль, а второстепенная. Более того, звезда играет бабулю с большими странностями в поведении. Как бы там ни было, Немоляева блестяще справилась со своей ролью и была настоящей изюминкой киноленты.

К слову, ранее в социальных сетях обсуждали внешность двух артисток. Некоторым кажется, что внучка выглядит, будто не родная.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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